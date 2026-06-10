Le Marche sono interessate da temporali che si susseguono con sole e caldo intermittenti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali valida per tutto il giorno di giovedì 11 giugno. Le precipitazioni sono previste in diverse zone della regione, con possibilità di pioggia intensa. La situazione meteorologica resta sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

ANCONA - Sole e caldo a singhiozzo sulle Marche. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali valida per l'intera giornata di giovedì 11 giugno: nelle ore centrali della giornata sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione. I fenomeni sono previsti in attenuazione ed esaurimento entro la serata. Temporali nelle ore centrali della giornata Secondo il bollettino di allerta gialla, valido dalle ore 00 di giovedì 11 giugno fino alle ore 00 di venerdì 12 giugno, la fase più intensa del peggioramento è attesa tra la tarda mattinata e il pomeriggio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sole (e caldo) a singhiozzo, sulle Marche tornano i temporali: allerta gialla nelle prossime ore. Ecco cosa succede

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