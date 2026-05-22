Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo nelle prossime ore, dopo settimane caratterizzate da piogge intense, aria fredda e temporali frequenti. Gli esperti segnalano che le condizioni atmosferiche stanno subendo una svolta, con possibilità di miglioramenti o ulteriori peggioramenti a breve termine. La situazione resta sotto osservazione, mentre le variazioni climatiche si susseguono con intensità crescente e ancora non si conoscono tutti gli sviluppi.

Dopo settimane segnate da piogge, aria fredda e forti temporali, il meteo potrebbe cambiare drasticamente nel giro di pochi giorni. Le ultime emissioni del modello europeo EFI ECMWF mostrano infatti segnali sempre più evidenti della possibile prima vera ondata di caldo del 2026 tra il 24 e il 27 maggio, con temperature ben superiori alle medie stagionali soprattutto su Europa occidentale e Nord Italia. Negli ultimi giorni l’Italia è stata interessata da correnti di origine polare-marittima che hanno favorito maltempo diffuso, grandinate, nubifragi e perfino il ritorno della neve sulle Alpi e sulle cime appenniniche. Ora però gli scenari stanno cambiando rapidamente e gli esperti parlano di un possibile evento caldo anomalo per il periodo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, cambia ancora tutto: la previsione da incubo, cosa succede nelle prossime ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Laurent Maistret, Enora Malagré... forment une équipe ! | FORT BOYARD FRANCE 2018 E03

Sullo stesso argomento

Meteo impazzito in Italia, cambia tutto nelle prossime ore! Cosa succedeIl panorama meteorologico italiano si appresta a vivere una fase di evidente trasformazione a causa dello spostamento di masse d’aria di origine...

Ausilio alla Roma, cambia tutto subito: “Accadrà nelle prossime settimane”Il Ds ha solo un altro anno di contratto con l’Inter La Roma è in cerca di nuovo Direttore sportivo e nelle scorse ore nella Capitale è circolato...

La #F1 cambia ancora: le sfide delle PU 2027 Nicola Saglia x.com

Meteo, ancora piogge e freddo anomalo. Allerta gialla in quattro regioni. Da mercoledì cambia tuttoLa perturbazione atlantica che sta lambendo la nostra Penisola, anche oggi martedì 19 porterà un po’ di instabilità - come sottolinea Meteo.it - che si concentrerà soprattutto su Alpi, medio versante ... msn.com

Meteo – Cambia tutto per inizio settimana prossima, con piogge e temporali anche intensi ancora in arrivo. Ecco doveMeteo - L'infiltrazione di correnti più umide e instabili porteranno ancora piogge e temporali anche intensi ad inizio settimana prossima: i dettagli ... centrometeoitaliano.it