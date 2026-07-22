Il 22 luglio 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per sette regioni italiane. Sei di queste sono sotto rischio temporali, una per rischio idrogeologico. La comunicazione riguarda tutta la giornata di mercoledì. Non sono stati segnalati altri dettagli specifici o variazioni di livello di allerta. La segnalazione riguarda soprattutto la possibilità di temporali intensi e di possibili allagamenti in alcune aree.

La Protezione Civile ha diffuso una nuova valutazione di allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 22 luglio 2026. Sette regioni italiane sono interessate: sei per il rischio temporali e una per il rischio idrogeologico. Il quadro cambia rapidamente, con piogge al Centro-Nord e caldo ancora forte al Sud.Allerta meteo gialla: le regioni coinvolteIl bollettino di criticità indica ordinaria criticità per rischio temporali su settori di sei regioni. A queste si aggiungono le Marche, dove il segnale riguarda il rischio idrogeologico. Ecco il quadro sintetico diffuso dal Dipartimento:Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia e Umbria: allerta gialla per temporali;Marche: allerta gialla per rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla del 22 luglio 2026: ecco le sette regioni segnalate dalla Protezione Civile

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