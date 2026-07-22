Allerta del Ministero | richiamati integratori per rischio salmonellosi

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni integratori alimentari a base di moringa dopo aver riscontrato la presenza di Salmonella. L'allerta riguarda prodotti già in commercio, distribuiti attraverso vari canali di vendita. Non sono stati segnalati casi di malattie, ma si invita a non consumare i lotti interessati. Sono state avviate le verifiche del caso e le aziende coinvolte stanno ritirando i prodotti dal mercato.