Allerta del Ministero | richiamati integratori per rischio salmonellosi
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni integratori alimentari a base di moringa dopo aver riscontrato la presenza di Salmonella. L'allerta riguarda prodotti già in commercio, distribuiti attraverso vari canali di vendita. Non sono stati segnalati casi di malattie, ma si invita a non consumare i lotti interessati. Sono state avviate le verifiche del caso e le aziende coinvolte stanno ritirando i prodotti dal mercato.
Scatta l’allerta del Ministero della Salute su alcuni integratori alimentari alla moringa potenzialmente contaminati da Salmonella. Il dicastero ha pubblicato un avviso dopo la segnalazione ricevuta dalla rete internazionale Infosan, che ha informato le autorità sanitarie di diversi Paesi di un richiamo collegato a un focolaio di salmonellosi che ha interessato vari Stati degli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato dal Ministero, il 20 luglio 2026 la rete Infosan ha notificato il richiamo di diversi prodotti contenenti polvere di foglie di moringa, invitando anche l’Italia a informare i consumatori. I prodotti richiamati. Tra gli integratori interessati dal richiamo figurano diversi prodotti commercializzati dalla società Total Nutrition Inc. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
Fegatelli richiamati per rischio epatite E: l’allerta del Ministero della Salute. Il lotto interessatoIl Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” prodotto dalla società Venditti’s Idea srl, dopo aver...
Salmonella, richiamati integratori alla moringa dopo focolaio negli UsaUn focolaio di salmonellosi negli Stati Uniti ha portato al richiamo di integratori alla moringa in Italia.
Temi più discussi: Allerta alimentare: uova Ovo Mio richiamate dal ministero per rischio Salmonella. Stop anche ad alcuni lotti di integratori non autorizzati; Salame richiamato per Salmonella ed Escherichia coli: allerta alimentare del Ministero della Salute; Contaminazione microbiologica, richiamati tramezzini e uova: l'allerta del Ministero della Salute; Uova fresche richiamate per rischio salmonella, l’allerta del Ministero della salute: Non consumatele.
#Allerta del #ministero della #Salute: richiamati #integratori alla moringa dopo un focolaio di #salmonellosi. Invito a non consumarli facebook
Salmonella, richiamati integratori alla moringa dopo focolaio negli UsaSebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images Un focolaio di salmonellosi registrato negli Stati Uniti fa scattare l’allerta ... msn.com
Integratori a base di moringa, allerta del Ministero: richiamati prodotti collegati a un focolaio di salmonellosiIl Ministero della Salute informa del richiamo di diversi integratori alimentari contenenti polvere di foglie di moringa, correlati a un focolaio di salmonellosi negli Stati Uniti. I prodotti, commerc ... farmacista33.it