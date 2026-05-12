Fegatelli richiamati per rischio epatite E | l'allerta del Ministero della Salute Il lotto interessato
Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” prodotto dalla società Venditti’s Idea srl, dopo aver riscontrato il possibile contenuto del virus dell’epatite E. L’allerta riguarda specificamente il lotto identificato con un codice di produzione e scadenza, senza indicare altri dettagli. La decisione è stata presa per tutelare i consumatori e prevenire rischi sanitari.
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” di Venditti’s Idea srl per possibile presenza di virus dell’epatite E. L’infezione può causare febbre, nausea, stanchezza e ittero, soprattutto nei soggetti fragili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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