Fegatelli richiamati per rischio epatite E | l'allerta del Ministero della Salute Il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di “Fegatello Nostrano” prodotto dalla società Venditti’s Idea srl, dopo aver riscontrato il possibile contenuto del virus dell’epatite E. L’allerta riguarda specificamente il lotto identificato con un codice di produzione e scadenza, senza indicare altri dettagli. La decisione è stata presa per tutelare i consumatori e prevenire rischi sanitari.

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