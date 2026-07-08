Guardia Sanframondi lutto cittadino per l’ultimo saluto a Piera Smeriglio

Da fremondoweb.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio si terranno i funerali di una ricercatrice scomparsa il 5 luglio. La città ha proclamato il lutto cittadino attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco. La giornata sarà dedicata all’ultimo saluto alla donna.

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Guardia Sanframondi si prepara a rendere l’ultimo omaggio a Piera Smeriglio, la ricercatrice scomparsa prematuramente lo scorso 5 luglio. Con un’ordinanza firmata nella giornata di oggi, il sindaco Raffaele Di Lonardo ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 10 luglio, data in cui saranno celebrati i funerali. Le esequie si terranno venerdì 10 luglio alle ore 16. Durante lo svolgimento della cerimonia funebre la comunità osserverà un momento di raccoglimento collettivo, con le bandiere esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e l’invito, rivolto a cittadini, attività commerciali e associazioni, a aderire nel rispetto e nella sobrietà al lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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