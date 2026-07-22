L'autopsia sull'undicenne morta annegata nella piscina di Sestri Levante si è svolta ieri a Genova. La bambina aveva i capelli impigliati nel bocchettone per il ricircolo dell'acqua, il 15 luglio. Dopo la tragedia, sono stati avviati i processi per il prelievo e la donazione degli organi. La famiglia sta preparando il ritorno a Suisio.

Si sta avvicinando, passo dopo passo, il rientro a Suisio di Alice Ferrari. Ieri si è svolta a Genova l’autopsia sul corpo dell’undicenne annegata il 15 luglio nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante dopo che i suoi capelli erano rimasti impigliati nel bocchettone per il ricircolo dell’acqua.Non è certo quanto a lungo Alice sia rimasta sott’acqua, ma l’esame ha confermato che la bambina è annegata perché il risucchio del bocchettone, attorno al quale le si erano attorcigliati i capelli, non le ha permesso di risalire. La piscina è al centro delle indagini coordinate dal pm Fabrizio Givri, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di Daniele Muzio e Anna Copello, madre e figlio titolari del lido. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alice morta affogata: dopo la tragedia in piscina donati gli organi della bambina

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Risucchiata in piscina, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni: donati gli organi - Vita in diretta

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