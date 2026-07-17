Alice, bambina di 11 anni, è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante mercoledì 15 luglio. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. Gli organi della bambina sono stati donati. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell’incidente.

Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova, mercoledì 15 luglio. La piccola era stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Gaslini di Genova, dove è morta nella notte. Il decesso è stato confermato con una nota dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. “L'intero ospedale - si legge nel comunicato - si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sestri Levante, morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina. Donati gli organi

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Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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