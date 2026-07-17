Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente si è verificato nei Bagni Segesta, dove la piccola era rimasta gravemente ferita. Nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a sopravvivere. Dopo il decesso, sono stati donati i suoi organi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico epilogo dopo l’incidente ai Bagni Segesta. Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. Il decesso è stato dichiarato nella notte tra giovedì e venerdì dai medici dell’ ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dove la piccola era stata ricoverata in condizioni disperate dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi. Al termine degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, i sanitari hanno constatato la morte della bambina. I genitori hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi, trasformando una tragedia immensa in una possibilità di salvezza per altre persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sestri Levante, morta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata in piscina: donati gli organi

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Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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