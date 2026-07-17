Una bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina a Sestri Levante. La notizia è stata comunicata dalla comunità locale tramite un messaggio su Facebook, in cui si esprime il cordoglio per la tragedia. La vittima era originaria di Suisio. La piscina è stata oggetto di attenzione dopo l’incidente, che si è verificato in uno stabilimento balneare della zona.

Non ce l’ha fatta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio rimasta intrappolata sott’acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La notizia della sua morte è stata resa pubblica dalla Comunità parrocchiale del paese, che con un messaggio su facebook hanno espresso il loro cordoglio.«La Comunità parrocchiale esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto attorno alla famiglia di Alice», si legge nel post. «In questo momento di grande tristezza, tutta la nostra comunità si unisce nel ricordo e nella preghiera, condividendo il dolore dei suoi cari e di quanti le hanno voluto bene». L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante

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