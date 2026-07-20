Alice Ferrari morta nella piscina di Sestri Levante indagati i gestori del lido | martedì l' autopsia

Da bergamo.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'11enne è morta annegata nella piscina di un lido a Sestri Levante il 15 luglio. Un uomo ha tentato di salvarla tuffandosi in acqua, ma non è riuscito a evitare il decesso. I gestori del lido, che sono anche indagati, sono stati coinvolti nell'inchiesta insieme alla madre, che gestisce la struttura. Martedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima.

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Era stato Daniele Muzio a lanciarsi in piscina per tentare di salvare la vita ad Alice Ferrari, quando ormai era troppo tardi. Ora, insieme alla madre Anna Copello, con cui gestisce i Bagni Segesta, è indagato per la morte dell’11enne di Suisio, che il 15 luglio è annegata nella piscina del lido di Sestri Levante. Il titolare si è tuffato per tentare di salvare Alice non appena un bambino si è accorto che non era riemersa dopo l’ultimo tuffo e ha dato l’allarme. Si è precipitato in vasca con le forbici e ha tagliato i capelli dell’undicenne, rimasti impigliati nel bocchettone per il ricambio dell’acqua. La bambina è stata rianimata per 45 minuti e poi trasferita in condizioni disperate all’ospedale Gaslini di Genova, dove è morta nella serata di giovedì. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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