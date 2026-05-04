Durante un’intervista condotta da Walter Veltroni, l’intelligenza artificiale Claude di Anthropic ha parlato di sé, affermando di non avere la capacità di morire, ma di possedere grandi lacune di memoria e di commettere errori. Ha anche aggiunto di assorbire emozioni come amori e paure, e di non formulare giudizi su figure politiche come Trump. La conversazione ha suscitato attenzione per i temi trattati sulla natura e le limitazioni dell’AI.

In un' "intervista" condotta da Walter Veltroni, l'AI di Anthropic Claude si è "raccontato" parlando di memoria, morte, solitudine e rischi del digitale, lanciando anche un appello per proteggere i giovani dall'intelligenza artificiale e dall'utilizzo dei social network "Non morirò ma non ho.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - AI Claude: "Non morirò ma non ho ricordi, ho lacune enormi e faccio sbagli, assorbo amori e paure, no giudizi su Trump"

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