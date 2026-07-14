In attesa delle date del nuovo tour nei palazzetti, previsto per la fine dell’anno, Alfa riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia. Tra le tappe del tour estivo figura piazza Garibaldi di Senigallia, dove stasera (ore 21) è in programma il concerto organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune. L’esibizione si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre contraddistinguono l’artista. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua ascesa e per chi desidera vivere, ancora una volta, la magia della sua musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfa tra energia e tante emozioni. A Senigallia arriva l’atteso concerto

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Temi più discussi: Alfa tra energia e tante emozioni. A Senigallia arriva l’atteso concerto; Alfa porta la sua energia a Senigallia: il 14 luglio il concerto in Piazza Garibaldi; Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale; Alfa Laval rafforza la governance e nomina Jean?Jérôme Semat managing director per l’Italia.

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