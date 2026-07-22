Il direttore generale dell’università di Urbino è stato nominato membro del nuovo consiglio del CODAU, il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, per il mandato 2026-2028. La nomina riguarda la partecipazione alla gestione dell’organismo per il prossimo triennio. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle attività di rappresentanza delle amministrazioni universitarie a livello nazionale.

Il direttore generale dell’università urbinate Alessandro Perfetto è stato chiamato a far parte della nuova compagine di governo del CODAU, il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, per il mandato 2026–2028. In questo nuovo incarico di rilievo nazionale, Perfetto assumerà la responsabilità di coordinare uno dei gruppi tematici strategici dell’associazione: Sviluppo Manageriale, Formazione e Networking. Il gruppo ha il compito di definire percorsi di crescita per la classe dirigente universitaria, promuovendo il mentoring e lo scambio di buone pratiche tra gli atenei italiani. È la prima volta in assoluto che un direttore generale dell’ Università di Urbino entra a far parte della governance dell’associazione che rappresenta la componente gestionale del sistema universitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Perfetto assume un incarico nel Codau delle università

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