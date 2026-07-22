L’Inter ha annunciato l’acquisto del giovane difensore Alessandro Milani dalla Lazio. Il trasferimento è stato ufficializzato nelle ultime ore e rappresenta un colpo in prospettiva per i nerazzurri. Milani, classe 2003, ha già esordito in serie A e ha mostrato buone qualità difensive. La società ha sottolineato la volontà di investire sul talento del difensore per il futuro.

di Francesco Aliperta L’Inter chiude un gran colpo in prospettiva: in nerazzurro arriva il giovane difensore Alessandro Milani. Ecco i suoi numeri. Il calciomercato estivo dell’ Inter si arricchisce di un innesto di prospettiva direttamente dalla Lazio. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai in fase di definizione: Alessandro Milani si trasferisce a Milano a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale nelle prossime ore. Ai biancocelesti, proprietari del cartellino, andrà una percentuale sulla futura rivendita. Chi è Alessandro Milani: dalle giovanili della Lazio al trampolino Avellino. Nato a Latina il 14 giugno 2005, Milani è un terzino sinistro di spinta che può agire anche da difensore centrale in una linea a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Alessandro Milani è un nuovo giocatore dell’Inter: colpo in prospettiva per i nerazzurri. Ecco chi è il giovane difensore

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