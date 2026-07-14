Il Milan ha completato l'acquisto a titolo definitivo dall'Empoli di Edoardo Zanaga, attaccante nato nel 2008. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento del giovane talento, che era stato precedentemente in prestito. La mossa si inserisce nella strategia di rafforzamento della rosa, con un focus su giovani promesse. Zanaga, che ha già esordito in prima squadra con l’Empoli, passa al club rossonero senza dettagli finanziari divulgati.

La filosofia nuova della dirigenza rossonera non cambia, anzi, raddoppia. Il Milan ha definito finalmente l'acquisto a titolo definitivo dall'Empoli di Edoardo Zanaga, attaccante classe 2008. Un'operazione di prospettiva che blinda il talento azzurro a lungo termine: il giovane, infatti, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029. (Fonte acmilan.com) - "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Edoardo Zanaga, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L'attaccante, nato nel 2008, arriva dall'Empoli FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, colpo in prospettiva: ecco Zanaga. Chi è il talento strappato all'Empoli?

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