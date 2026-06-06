benevento occhi su un difensore giovane e di grande prospettiva

Il Benevento sta seguendo un difensore giovane e di grande prospettiva. Il mercato ufficiale aprirà a fine giugno, ma la società ha già avviato le trattative per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Non sono stati resi noti dettagli sul nome del calciatore o sulle trattative in corso. La ricerca si concentra su profili promettenti che possano contribuire alla squadra nella prossima stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche se il mercato si aprirà ufficialmente solo a fine giugno, il Benevento è già da tempo all’opera per individuare i profili adatti per rinforzare l’organico in vista del prossimo torneo di serie B. Prima ancora dei nomi, il sodalizio giallorosso ha tracciato un preciso identikit dei papabili sulla scia di quanto fatto per allestire la squadra che ha stravinto l’ultimo torneo di C. Il club di via Santa Colomba è alla ricerca di calciatori preferibilmente giovani che hanno già maturato una discreta esperienza e che avrebbero nel Benevento la vetrina giusta per un ulteriore upgrade. Un po’ quanto successo con Pietro Saio (2003), arrivato nella passata stagione dalla Cavese e diventato un punto inamovibile dello scacchiere di Floro Flores così come Guglielmo Mignani (2002), autore di 10 gol in 27 apparizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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