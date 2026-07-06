Alessandro Di Battista e la tentazione 2027 | dal dialogo con Pap all’incontro con Vannacci I timori nel campo largo

Di Battista ha incontrato Vannacci e ha avuto un colloquio con Pap, alimentando le voci di un possibile ritorno politico nel 2027. La sua presenza pubblica e i contatti recenti indicano un interesse concreto. La discussione tra le forze del campo largo si concentra sui rischi di una sua possibile candidatura, mentre lui continua a frequentare eventi e dialogare con vari esponenti politici. La strada verso un ritorno in politica sembra più definita rispetto a qualche mese fa.

Alessandro Di Battista al ritorno in politica ci sta pensando sul serio. Il passo in avanti dell’ex frontman grillino, ora diviso tra teatro, reportage e talk show, non è più solo un’ipotesi. Né soltanto uno spauracchio da agitare per pungolare il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che rischia di ritrovarsi nel campo largo alleato con ‘l’odiato’ Matteo Renzi. Secondo quanto apprende Open, “Dibba”, oltre a non farne più mistero nelle uscite pubbliche e con i suoi, avrebbe già avviato una serie di interlocuzioni con le formazioni della sinistra radicale, in primis Potere al Popolo, in vista delle politiche del 2027. La traiettoria parte da Schierarsi, l’associazione fondata nel 2023 e oggi in predicato di diventare un soggetto politico in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Open.online

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