A giugno, 14 cipressi sono stati abbattuti nel cimitero di Tolentino e la settimana scorsa altri 16 sono stati potati. Il Comune ha spiegato che le operazioni sono state eseguite a causa di problematiche legate alla vicinanza della ferrovia. La decisione ha scatenato proteste tra i residenti e gli attivisti locali. Nessuna altra informazione sui motivi specifici o sulle modalità di intervento è stata comunicata.

Tolentino, 22 luglio 2026 - A giugno sono stati abbattuti 14 cipressi al cimitero di Tolentino e la settimana scorsa ne sono stati potati altri 16. “Per criticità in prossimità della ferrovia”, spiega il Comune. Ma la decisione ha provocato le reazioni di diversi cittadini, sui social e non solo, memori del recente abbattimento dei 26 pini marittimi tra viale della Repubblica e viale Benadduci per “criticità strutturali, apparati radicali incompatibili con il contesto urbano, dissesti di marciapiedi e carreggiata, rischio di stabilità, riqualificazione stradale e abbattimento delle barriere architettoniche”. Ma saranno piantati 26 nuovi alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi abbattuti e potati. Scatta la protesta. Il Comune: "Creavano problemi vicino alla ferrovia"

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