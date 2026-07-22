Alberi abbattuti e potati Scatta la protesta Il Comune | Creavano problemi vicino alla ferrovia
A giugno, 14 cipressi sono stati abbattuti nel cimitero di Tolentino e la settimana scorsa altri 16 sono stati potati. Il Comune ha spiegato che le operazioni sono state eseguite a causa di problematiche legate alla vicinanza della ferrovia. La decisione ha scatenato proteste tra i residenti e gli attivisti locali. Nessuna altra informazione sui motivi specifici o sulle modalità di intervento è stata comunicata.
Tolentino, 22 luglio 2026 - A giugno sono stati abbattuti 14 cipressi al cimitero di Tolentino e la settimana scorsa ne sono stati potati altri 16. “Per criticità in prossimità della ferrovia”, spiega il Comune. Ma la decisione ha provocato le reazioni di diversi cittadini, sui social e non solo, memori del recente abbattimento dei 26 pini marittimi tra viale della Repubblica e viale Benadduci per “criticità strutturali, apparati radicali incompatibili con il contesto urbano, dissesti di marciapiedi e carreggiata, rischio di stabilità, riqualificazione stradale e abbattimento delle barriere architettoniche”. Ma saranno piantati 26 nuovi alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Alberi abbattuti, è polemica sui social. La risposta del Comune: "Erano morti"In città sono stati abbattuti numerosi alberi lungo strade e nei parchi, scatenando proteste sui social network.
Piazza Vittorio Veneto, gli alberi non potati hanno fagocitato la Statua: "Come nel film 'Il Pianeta delle scimmie'"A piazza Vittorio Veneto, gli alberi non potati negli ultimi anni hanno cresciuto in modo eccessivo, avvolgendo quasi completamente la statua...
Temi più discussi: Europa Verde protesta per 52 alberi abbattuti: E' vietato dal regolamento; Piantate alberi lungo le strade; Pericolo caduta alberi. Il Comune corre ai ripari e lancia richiamo ai privati; Il sindaco generale Ciprian Ciucu ha ispezionato il cantiere sulla riva del Lago Her?str?u, analizzando le soluzioni per la protezione degli alberi danneggiati dai lavori di consolidamento.
Alberi abbattuti e potati. Scatta la protesta. Il Comune: Creavano problemi vicino alla ferroviaTolentino: sono 14 i cipressi tagliati nell’area del cimitero, oltre a 16 potati: I cittadini si lamentano, ricordando l’abbattimento dei 26 pini tra viale della Repubblica e viale Benadduci ... msn.com
Dopo il crollo, ieri, di un pino in Largo Spontini, stamani ne sono stati abbattuti in tutto 4: anche gli altri 3, in fila con l'esemplare caduto. Che la pericolosità degli alberi si trasmetta per vicinanza, per contagio? Ci rendiamo conto che riproporre sempre le stesse facebook
Alberi abbattuti, è polemica sui social. La risposta del Comune: Erano mortiAlberi tagliati per le strade e nei parchi, protestano i cittadini, il sindaco risponde: Abbattimenti necessari per motivi di ... msn.com