Piazza Vittorio Veneto gli alberi non potati hanno fagocitato la Statua | Come nel film ' Il Pianeta delle scimmie'

A piazza Vittorio Veneto, gli alberi non potati negli ultimi anni hanno cresciuto in modo eccessivo, avvolgendo quasi completamente la statua centrale. La vegetazione si è estesa fino a coprire parti della struttura, rendendo difficile distinguerla chiaramente. La situazione, osservata nel suo insieme, ricorda alcune scene di un famoso film ambientato in un mondo dominato dalla natura. La mancata manutenzione degli alberi ha portato a questo risultato.

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