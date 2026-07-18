In città sono stati abbattuti numerosi alberi lungo strade e nei parchi, scatenando proteste sui social network. Le immagini degli interventi, con alberi tagliati, sono diventate virali. Il Comune ha spiegato che gli abbattimenti sono stati necessari per motivi di sicurezza, aggiungendo che gli alberi abbattuti erano morti. La polemica si concentra sulle modalità e sulla comunicazione di queste operazioni.

Alberi tagliati per le strade e nei parchi, protestano i cittadini, il sindaco risponde: "Abbattimenti necessari per motivi di sicurezza". Fanno il giro dei social in questi giorni le immagini degli interventi in corso in varie zone della città, e dei numerosi alberi tagliati. Soprattutto via social, i commenti indignati di tanti cassanesi. "Continua la ‘cura del verde pubblico’ dell’amministrazione – scrive uno di essi -: oggi tagliati alberi sanissimi al parco dei Pinguini e vicino al campo di calcio Guarnazzola. Intanto i nuovi alberi piantati nel nuovo parcheggio fronte scuola stanno morendo perché non curati. Puro sperpero di soldi pubblici oltre al danno al verde". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberi abbattuti, è polemica sui social. La risposta del Comune: "Erano morti"

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