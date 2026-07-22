La Fiorentina pensa al colpo Alajbegovic, la situazione può riaprirsi: i viola possono approfittare della frenata con l’Atalanta. La Fiorentina osserva con attenzione l’evoluzione della trattativa per Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 del Bayer Leverkusen finito da tempo nel mirino dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Dea resta in vantaggio e avrebbe già un’intesa di massima con il giocatore, ma non ha ancora trovato l’accordo definitivo con il club tedesco. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il nodo principale resta la valutazione economica. Il Bayer Leverkusen chiede circa 30 milioni di euro per l’attaccante bosniaco con passaporto tedesco, legato ai tedeschi fino al 2031. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Alajbegovic, l’Atalanta non chiude: la Fiorentina studia il sorpasso

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Temi più discussi: Atalanta, c'è l'ok di massima di Alajbegovic; Alajbegovic-Atalanta: ridotta la forbice col Leverkusen. L'esterno ha già parlato con Kolasinac; Atalanta, in arrivo Alajbegovic dal Bayer Leverkusen: tutti i dettagli; Chi è Alajbegovic, l'attaccante bosniaco sempre più vicino all'Atalanta: la visita del papà a Bergamo, l'ok al club e quei 5 milioni di divario.

Esclusiva: Date le concorrenti entrate nella trattativa per Alajbegovic, il Leverkusen ha alzato le pretese a circa 35 mln, con l' #Atalanta che ne ha offerti 30 complessivi ma troppo tardi, non abbandoniamo ancora la pista ma si iniziano a guardare altre opzioni. x.com

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