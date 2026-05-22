L’Atalanta chiude la stagione con un pari | contro la Fiorentina finisce 1-1

L'Atalanta termina la stagione con un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. La partita si è giocata a Firenze e rappresenta l'ultima del campionato per entrambe le squadre. Durante l'incontro, sono stati segnati un gol per parte, contribuendo al risultato finale. La squadra ospite ha concluso la stagione con questo risultato, che conferma la posizione in classifica. La partita si è disputata davanti a un pubblico di tifosi presenti allo stadio.

Un pareggio per chiudere una stagione tra alti e bassi. A Firenze l’ Atalanta saluta il 202526 e si proietta nel futuro portando a casa un punto che porta il bottino finale a quota 59, minimo dell’ultimo decennio insieme alla stagione 202122, quando arrivò l’ottavo posto e l’unica non-qualificazione in Europa dal 201617 ad oggi. L’1-1 che matura è grazie ad un gol del grande ex Piccoli con una papera piuttosto notevole di Sportiello, che non sfrutta al meglio la chance concessagli da mister Palladino per chiudere la stagione, e poi da un autogol di Comuzzo per anticipare Scamacca, entrato nella ripresa per provare a dare l’ultima spinta ad una partita che ha avuto l’intensità di un match senza nulla di particolare da dire, come era normale che fosse in un venerdì sera di fine giugno a giochi già definiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Atalanta vs Fiorentina Final Score | Serie A Round 13

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