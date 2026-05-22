La Fiorentina chiude al Franchi una stagione da dimenticare | c’è l’Atalanta dell’ex Palladino

La Fiorentina ha giocato l'ultima partita della stagione allo stadio Franchi, segnando la conclusione di un campionato caratterizzato da molte difficoltà. La squadra ha affrontato l’Atalanta in una gara che ha concluso un percorso complicato, segnato da risultati altalenanti e momenti di incertezza. La stagione si è chiusa con un match che ha visto in campo l’allenatore dell’Atalanta, ex giocatore e figura conosciuta nel calcio italiano. La squadra viola ha concluso le partite ufficiali senza più obiettivi da raggiungere.

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