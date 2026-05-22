La Fiorentina chiude al Franchi una stagione da dimenticare | c’è l’Atalanta dell’ex Palladino
La Fiorentina ha giocato l'ultima partita della stagione allo stadio Franchi, segnando la conclusione di un campionato caratterizzato da molte difficoltà. La squadra ha affrontato l’Atalanta in una gara che ha concluso un percorso complicato, segnato da risultati altalenanti e momenti di incertezza. La stagione si è chiusa con un match che ha visto in campo l’allenatore dell’Atalanta, ex giocatore e figura conosciuta nel calcio italiano. La squadra viola ha concluso le partite ufficiali senza più obiettivi da raggiungere.
FIRENZE – Cala il sipario al Franchi su una delle stagioni più tormentate, tribolate e paradossali dell’intera storia centenaria della Fiorentina. Con la sfida di questo pomeriggio contro l’Atalanta guidata dal grande ex Raffaele Palladino, la squadra viola chiude un campionato nato sotto ben altri auspici e trasformatosi ben presto in un drammatico calvario nei bassifondi della classifica, con una salvezza agguantata con le unghie e con i denti soltanto a due giornate dal termine. Una mediocrità che il popolo di Firenze non ha digerito, come dimostrato dalla durissima contestazione scoppiata contro la dirigenza e la squadra dopo il deludente 0-0 casalingo contro il Genoa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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