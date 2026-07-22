Alajbegovic alla Juve? Come è andata la stagione del gioiellino del Salisburgo tra club e nazionale

Notizia in breve

Il giovane talento del Salisburgo, Alajbegovic, ha avuto una stagione con numeri significativi, attirando l'attenzione di diversi club. Durante l'anno, ha disputato numerose partite con il club e la nazionale, contribuendo con gol e assist. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, valutando un possibile trasferimento. Tuttavia, al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative concluse tra le parti.