Alajbegovic alla Juve? Come è andata la stagione del gioiellino del Salisburgo tra club e nazionale

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giovane talento del Salisburgo, Alajbegovic, ha avuto una stagione con numeri significativi, attirando l'attenzione di diversi club. Durante l'anno, ha disputato numerose partite con il club e la nazionale, contribuendo con gol e assist. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore, valutando un possibile trasferimento. Tuttavia, al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative concluse tra le parti.

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di Luca Fioretti Tutti i dettagli su Alajbegovic: le statistiche stagionali del giovane talento mostrano un rendimento di spessore che intriga molto la Juventus. Le straordinarie statistiche stagionali di Alajbegovic  confermano il talento purissimo del giocatore. Nel campionato austriaco  il giovane calciatore ha collezionato 28 presenze complessive e 22 gare da titolare, totalizzando ben 1912 minuti sul  campo.  Il bottino finale recita 9 gol e 3 assist, con una media di un gol ogni 212 minuti e ben 7 inserimenti nella squadra della settimana.  I suoi numeri evidenziano un’ottima freddezza realizzativa da dentro e fuori area, supportata da 9 grandi occasioni create e da ben 5 gol segnati col destro e 4 col sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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