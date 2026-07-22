La Juventus segue il talento del Salisburgo, con l'Atalanta in testa alla corsa per il giocatore. La squadra bianconera mantiene un interesse attento, ma ci sono due ostacoli da superare prima di finalizzare l'acquisto. La trattativa coinvolge anche altri club, che seguono da vicino la situazione. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle valutazioni del club austriaco. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicati ufficiali al momento.

di Luca Fioretti Alajbegovic Juve: l’Atalanta guida la corsa per il gioiellino ma la Vecchia Signora resta sullo sfondo monitorando con grande attenzione il talento. Il calciomercato internazionale vede grande fermento attorno ai profili emergenti, e tra i nomi più ambiti figura quello di Alajbegovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il gioiellino del Salisburgo sta attirando le attenzioni di numerosi top club sparsi per il mondo. In Italia la concorrenza è particolarmente agguerrita, con Atalanta, Napoli e Roma in prima fila. All’estero si registrano invece i forti inserimenti di Chelsea, Newcastle, Borussia Dortmund, Sunderland e Betis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alajbegovic Juve, anche i bianconeri in corsa per il talento del Salisburgo! Ma ci sono due ostacoli da superare

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