Durante la stagione passata, il difensore ha giocato con il Napoli sotto la guida di Spalletti, accumulando un totale di 35 presenze in campionato. Ha segnato 2 gol e fornito 4 assist, partecipando anche a 8 clean sheet. In totale, ha disputato 3.000 minuti in tutte le competizioni, contribuendo alla difesa della squadra nelle partite di Serie A, Coppa Italia e Champions League.

di Francesco Spagnolo Kim alla Juve, un piccolo riassunto della stagione del coreano al Napoli con Spalletti in panchina. E i numeri premiano il difensore. Calciomercato Juventus ultimissime: il ritorno della coppia che ha incantato l’Italia e l’Europa è più di una semplice voce di corridoio. L’ipotesi di vedere Kim alla Juve sta prendendo quota vertiginosamente. Con Luciano Spalletti stabilmente alla guida del nuovo ciclo tecnico bianconero, la dirigenza della Continassa sta valutando il profilo ideale per blindare la difesa e il nome del “mostro” coreano è in cima alla lista dei desideri. Il legame tra il difensore e il tecnico toscano affonda le radici in una stagione irripetibile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim alla Juve, come è andata la stagione del difensore con Spalletti al Napoli? I numeri di quell’anno

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Nella mia idea di Inter, prenderei Palestra, muha o Solet si è capito( mi piacerebbe Gila ma credo sia più direzione Milan o Juve) e Nico Paz. Poi il resto può esserci come no. Io prenderei un centrale di esperienza tipo Kim, Maguire o Stones (se integro). x.com

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