Al Senato, la sinistra e i professionisti dell’antimafia hanno criticato Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia di FdI, che si è dimesso dopo essere stato coinvolto in una vicenda legata a un ristorante condiviso con una persona condannata. La fronda si concentra sulla sua posizione e sulle accuse mosse, mentre il partito di maggioranza definisce la situazione come un'ennesima polemica orchestrata dai 5 Stelle.

È partita la fronda contro Andrea Delmastro, il deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia, non indagato, dimessosi dopo la vicenda del ristorante in società con una persona successivamente condannata. I professionisti dell’antimafia, per citare Leonardo Sciascia, sparano ad alzo zero. La bagarre a Palazzo Madama. Bagarre in aula al Senato, in seguito al diniego da parte dalla Giunta per le immunità della Camera all’acquisizione, da parte della procura di Roma, delle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l’accusa di mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, portando alla sospensione della seduta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Al Senato la sinistra forcaiola e i professionisti dell’antimafia all’attacco di Delmastro. FdI: “Solito cabaret a 5Stelle”

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