Sono tornati i professionisti dell'antimafia, un gruppo di giornalisti siciliani che da decenni si dedica a indagare e denunciare attività criminali legate alla mafia. Questa squadra ha ricostruito vicende e smascherato dinamiche, avvalendosi di approfondimenti e fonti dirette. Le loro inchieste sono state pubblicate su vari mezzi di comunicazione, contribuendo a tenere alta l’attenzione su temi di legalità e giustizia.

Da anni, ormai, ogni approfondimento sugli ultimi 57 giorni di Borsellino conduce sempre a un ossessivo suo interesse per l'impunito filone Mafia-appalti La macchina del tempo l'ha inventata l'antimafia dei giornalisti siciliani, quella che per decenni ha retto il sacco dei peggiori furti di verità della nostra storia giudiziaria: una carovana di firmaioli (33, se abbiamo contato bene) che sul quotidiano La Sicilia, ha scritto una lettera a Mattarella e a Chiara Colosimo per dir loro: attenzione, la strage di via D'Amelio non è imputabile solo al filone Mafia-appalti, non restringete, non dimenticate gli "intrecci tra politica, mafia e imprenditoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ritornano i professionisti dell'antimafia

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