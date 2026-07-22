La Galleria di Apollo del Museo del Louvre di Parigi ha riaperto al pubblico dopo più di nove mesi di chiusura, causata dal furto avvenuto nel ottobre 2025. Durante l’episodio, un gruppo di ladri ha introdotto un’entrata non sorvegliata attraverso una finestra e ha sottratto gioielli per un valore stimato di 88 milioni di euro. Attualmente, la galleria è aperta ma senza esposizione di oggetti.

Mercoledì al Museo del Louvre di Parigi ha riaperto al pubblico la Galleria di Apollo, rimasta chiusa per oltre nove mesi a causa del famoso furto del 19 ottobre 2025 quando un gruppo di ladri entrò da una finestra e rubò senza trovare resistenza alcuni gioielli da un valore stimato totale di 88 milioni di euro. Nonostante l’arresto di tutti e quattro i presunti membri della banda responsabile del furto, non sono emersi elementi concreti per rintracciare i gioielli. Ci sono frazioni o pezzetti di terra che appartengono a una regione ma si trovano in un'altra, e spesso hanno storie notevoli Grazie a un nuovo studio sappiamo qualcosa in... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Al Museo del Louvre la Galleria di Apollo ha riaperto nove mesi dopo il famoso furto, ma senza oggetti esposti

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Louvres Apollo Gallery Reopens as Some Jewels Remain Missing

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