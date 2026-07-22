Al Giffoni Film Festival è di scena IMPACT il più ampio programma italiano di orientamento sugli ITS Academy

Da salerno.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 56ª edizione del Giffoni Film Festival è stata presentata ufficialmente IMPACT, il più grande programma italiano di orientamento rivolto agli ITS Academy. L’evento si è svolto sul palco del festival, che ha ospitato la presentazione di questa iniziativa dedicata a servizi alle imprese. IMPACT è il più ampio progetto di questo tipo in Italia e si rivolge agli studenti delle ITS Academy.

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Sarà il palcoscenico della 56ª edizione del Giffoni Film Festival a ospitare la presentazione ufficiale di IMPACT – Rete ITS Servizi alle Imprese, il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli ITS Academy. L'appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 12.10, nella Sala Verde del Giffoni Film Festival, dove istituzioni, mondo della formazione e protagonisti della comunicazione si confronteranno sul valore dell'istruzione terziaria professionalizzante quale leva strategica per il futuro dei giovani e per la competitività del Paese. IMPACT rappresenta un'iniziativa di rilevanza nazionale che, tra... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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