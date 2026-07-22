Al Giffoni Film Festival è di scena IMPACT il più ampio programma italiano di orientamento sugli ITS Academy

Notizia in breve

Durante la 56ª edizione del Giffoni Film Festival è stata presentata ufficialmente IMPACT, il più grande programma italiano di orientamento rivolto agli ITS Academy. L’evento si è svolto sul palco del festival, che ha ospitato la presentazione di questa iniziativa dedicata a servizi alle imprese. IMPACT è il più ampio progetto di questo tipo in Italia e si rivolge agli studenti delle ITS Academy.