Al Giffoni debutta Impact – Rete Its con Luca Abete | al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy
Il 24 luglio si è tenuta la presentazione ufficiale di Impact – Rete Its, il nuovo programma di orientamento dedicato agli Its Academy. L'iniziativa coinvolge 60 scuole distribuite in quattro regioni italiane e mira a raggiungere migliaia di studenti. Tra gli ospiti, c’era anche Luca Abete, che ha partecipato alla presentazione. Il progetto si concentra sulla promozione e sul supporto alle scuole tecniche superiori.
Il 24 luglio la presentazione ufficiale del programma che coinvolgerà 60 scuole in quattro regioni italiane e migliaia di studenti per promuovere le opportunità offerte dalla formazione terziaria professionalizzante Al Giffoni debutta Impact - Rete Its con Luca Abete: al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy L'appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 12.10, presso la Sala Verde del Giffoni Film Festival, dove istituzioni, mondo della formazione e protagonisti della comunicazione si confronteranno sul valore dell'istruzione terziaria professionalizzante quale leva strategica per il futuro dei giovani e per la competitività del Paese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La storia della pallanuoto campana protagonista al Giffoni Film Festival con il documentario “Più! Più! Più!”
Leggi anche: “Becoming Her” debutta su Disney+ dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival
Argomenti più discussi: AL GIFFONI FILM FESTIVAL DEBUTTA IMPACT – RETE ITS, CON LUCA ABETE: AL VIA IL PIÙ AMPIO PROGRAMMA ITALIANO DI ORIENTAMENTO DEDICATO AGLI ITS ACADEMY; Il prefetto Lulli: Giffoni necessario per parlare di migrazione; Dai tagliolini al cinghiale al mondo dei social e del teatro: Agnese Pucci si racconta ai giffoner; Napoli protagonista alla Milano Fashion & Jewels (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di.
AL GIFFONI FILM FESTIVAL DEBUTTA IMPACT – RETE ITS CON LUCA ABETE Il 24 luglio la presentazione ufficiale del programma che coinvolgerà 60 scuole in quattro regioni italiane e migliaia di studenti... x.com
Giffoni (SA). Al ‘Film Festival’ debutta ‘Impact-Rete ITS’, con Luca Abete: il più ampio programma di orientamento Il 24 luglio la presentazione ufficiale del programma che coinvolgerà 60 scuole in quattro regioni italiane e migliaia di studenti per promuovere le facebook
Giffoni (SA). Al ‘Film Festival’ debutta ‘Impact-Rete ITS’, con Luca Abete: il più ampio programma di orientamentoe migliaia di studenti per promuovere le opportunità offerte dalla formazione terziaria professionalizzante. Sarà il prestigioso palcoscenico della 56ª edizione del Giffoni Film Festival a ospitare la ... teleradio-news.it