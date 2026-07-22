Al Giffoni debutta Impact – Rete Its con Luca Abete | al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy

Da teleclubitalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 luglio si è tenuta la presentazione ufficiale di Impact – Rete Its, il nuovo programma di orientamento dedicato agli Its Academy. L'iniziativa coinvolge 60 scuole distribuite in quattro regioni italiane e mira a raggiungere migliaia di studenti. Tra gli ospiti, c’era anche Luca Abete, che ha partecipato alla presentazione. Il progetto si concentra sulla promozione e sul supporto alle scuole tecniche superiori.

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Il 24 luglio la presentazione ufficiale del programma che coinvolgerà 60 scuole in quattro regioni italiane e migliaia di studenti per promuovere le opportunità offerte dalla formazione terziaria professionalizzante Al Giffoni debutta Impact - Rete Its con Luca Abete: al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy L'appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 12.10, presso la Sala Verde del Giffoni Film Festival, dove istituzioni, mondo della formazione e protagonisti della comunicazione si confronteranno sul valore dell'istruzione terziaria professionalizzante quale leva strategica per il futuro dei giovani e per la competitività del Paese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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