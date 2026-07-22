Al Giffoni debutta Impact – Rete Its con Luca Abete | al via il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli Its Academy

Notizia in breve

Il 24 luglio si è tenuta la presentazione ufficiale di Impact – Rete Its, il nuovo programma di orientamento dedicato agli Its Academy. L'iniziativa coinvolge 60 scuole distribuite in quattro regioni italiane e mira a raggiungere migliaia di studenti. Tra gli ospiti, c’era anche Luca Abete, che ha partecipato alla presentazione. Il progetto si concentra sulla promozione e sul supporto alle scuole tecniche superiori.