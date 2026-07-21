Dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival, “Becoming Her: Prima di diventare grandi” è pronto ad arrivare su Disney+. Il documentario prodotto da Juventus Creator Lab debutterà il 21 settembre nella sezione Espn della piattaforma, portando sullo schermo le storie di tre giovani calciatrici cresciute all’interno della rete internazionale del club bianconero. La presentazione al festival, nella sezione Evento Speciale, ha visto la partecipazione di Francesca Michielin, voce narrante del documentario e tifosa della Juventus, insieme ad Anna Copelli, una delle tre protagoniste. Le due hanno incontrato il pubblico di Giffoni, rispondendo alle domande dei ragazzi presenti in sala e raccontando il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “Becoming Her” debutta su Disney+ dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival

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