Un'originale manifestazione di conclusione del percorso scolastico ha caratterizzato l'ultimo giorno a scuola dei diplomati della 5 C informatica dell'istituto di istruzione superiore "Basilio Focaccia" di Salerno. I ragazzi, aderendo all'invito della loro professoressa di Lettere, Giovanna Napoli, si sono ritrovati tutti insieme nell'istituto che hanno frequentato per cinque anni e al grido di «Al nostro traguardo, al nostro futuro, ai nostri sogni. uno, due, tre, vola» hanno lanciato in aria alcune decine di cd. Un rito liberatorio che ha schiuso nuovi scenari di responsabilità. «Vi abbiamo accolti adolescenti incerti, irruenti, vivaci a tratti insopportabili e con presunzione e soddisfazione possiamo consegnarvi alla vita», ha detto tra l'altro la professoressa Napoli visibilmente emozionata. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Al «Focaccia» di Salerno i neodiplomati della 5 C Informatica salutano la scuola lanciando in aria decine di cd

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