La Sagra della Focaccia al Formaggio a Sussisa di Sori festeggia la decima edizione

La Sagra della Focaccia al Formaggio si tiene a Sussisa di Sori e quest'anno si svolge per la decima volta. L’evento si svolgerà nel fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio, e prevede due giorni di iniziative con musica, cibo e momenti di intrattenimento. La manifestazione celebra questa ricorrenza con un programma dedicato ai partecipanti, richiamando l’attenzione sulla tradizione locale legata alla focaccia al formaggio.

Ricorrenza importante per la Sagra della Focaccia al Formaggio di Sussisa di Sori: sabato 16 maggio e domenica 17 maggio è in programma la decima edizione per due giorni di cibo, musica e divertimento.Sabato dalle ore 18:30 sarà possibile gustare tutte le deliziose specialità di focaccia al.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra del Cotechino, al via la decima edizione: quattro giorni di musica e sapori della tradizioneQuattro giornate dedicate alle delizie del maiale in un’atmosfera rustica e festosa. Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizioneMontale, 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo torna a Montale uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale con il Trofeo Città di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Recco, torna la Festa della Focaccia: migliaia di porzioni gratuite nel cuore della città; Sagra della Focaccia al Formaggio a Sussisa di Sori 2026; A Recco e Camogli tra focaccia, borghi e mare; Milano, la festa d'addio del quartiere all'antica pizzeria Da Giulio. Se ne vanno le botteghe storiche. DOMENICA 24 MAGGIO 2026 torna LA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO col formaggio IGPDOMENICA 24 MAGGIO 2026 torna LA FESTA DELLA FOCACCIA DI RECCO col formaggio IGP - Una Festa che si celebra ogni anno ... newsfood.com Sagra della Focaccia al Formaggio a Sussisa di Sori 2026Sabato 16 e domenica 17 maggio 2025 è in programma la dedica edizione della Sagra della Focaccia al Formaggio di Sussisa, sulle alture di Sori. Durante l'evento organizzato dal Comitato Festeggiamenti ... mentelocale.it ULTIMI POSTI SUL SECONDO BUS! Ti portiamo in Liguria per un appuntamento imperdibile: la Sagra della Focaccia di Recco. Camogli: Inizieremo scoprendo il borgo marinaro più romantico della Liguria, famoso per le sue case colorate e per essere stato il - facebook.com facebook