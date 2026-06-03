Addio palloncini benvenute radici | gli alunni della 5C delle Rodari salutano la scuola primaria piantando un ulivo

Notizia in breve

Gli studenti della quinta elementare hanno piantato un ulivo nel giardino della scuola primaria. L’iniziativa è avvenuta la scorsa settimana e rappresenta un gesto simbolico di addio ai palloncini, sostituiti da questa pianta. L’ulivo è stato piantato nel cortile dell’istituto, che ha così accolto un nuovo elemento verde. La piantumazione ha coinvolto gli alunni, che hanno partecipato attivamente all’operazione.