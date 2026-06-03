Addio palloncini benvenute radici | gli alunni della 5C delle Rodari salutano la scuola primaria piantando un ulivo
Gli studenti della quinta elementare hanno piantato un ulivo nel giardino della scuola primaria. L’iniziativa è avvenuta la scorsa settimana e rappresenta un gesto simbolico di addio ai palloncini, sostituiti da questa pianta. L’ulivo è stato piantato nel cortile dell’istituto, che ha così accolto un nuovo elemento verde. La piantumazione ha coinvolto gli alunni, che hanno partecipato attivamente all’operazione.
La scorsa settimana, il giardino della scuola Rodari dell'istituto comprensivo Mazzini si è arricchito di un nuovo, speciale ospite: un giovane albero di ulivo. Questo evento speciale è nato da una lodevole iniziativa dei genitori degli alunni della classe 5C, quest'ultimi giunti al termine del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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