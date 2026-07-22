Al Festival dello Sport 2026 c' è l' idolo di Balotelli | Lui sì che è più forte di me
Durante il Festival dello Sport a Trento, Mario Balotelli ha partecipato a un quiz dedicato ai grandi attaccanti del secolo. Quando gli è stato chiesto di restare in silenzio se si riteneva superiore a loro, ha risposto che l’idolo di suo figlio è un calciatore più forte di lui. Balotelli ha indicato un giocatore come il più forte, senza fare commenti su se stesso.
Ospite del Festival dello Sport di Trento 2025, Mario Balotelli aveva accettato di partecipare al nostro quiz: mentre nominavamo gli attaccanti più forti del secolo, Supermario doveva restare in silenzio se pensava di essere stato più forte di loro. Quando ha sentito il nome di Adriano, ospite della prossima edizione, non ha resistito. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Garrincha, alegria do povo - documentário dirigido por Joaquim Pedro de Andrade em 1962
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