Al Festival dello Sport 2026 c' è l' idolo di Balotelli | Lui sì che è più forte di me

Notizia in breve

Durante il Festival dello Sport a Trento, Mario Balotelli ha partecipato a un quiz dedicato ai grandi attaccanti del secolo. Quando gli è stato chiesto di restare in silenzio se si riteneva superiore a loro, ha risposto che l’idolo di suo figlio è un calciatore più forte di lui. Balotelli ha indicato un giocatore come il più forte, senza fare commenti su se stesso.