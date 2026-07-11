Mario Balotelli ha dichiarato di essere il giocatore più forte in termini di qualità attualmente presente in serie A. L’attaccante si appresta a disputare la sua prima stagione completa con il club saudita, dove ha già totalizzato 14 presenze e segnato 6 gol da gennaio. Questa affermazione arriva in un’intervista in cui ha ripercorso la sua carriera e la situazione attuale. Balotelli ha sottolineato la sua convinzione di essere al livello più alto tra i giocatori della massima divisione italiana.

Mario Balotelli torna a parlare, in una lunga intervista, e si dice convinto che oggi, in serie A, “per qualità” nessuno sia più forte di lui. Balotelli si appresta a iniziare la prima stagione completa all’Al Ittifaq, dove era arrivato lo scorso gennaio (14 presenze e 6 gol). L’attaccante, 36 anni ad agosto, ha raccontato in esclusiva a SportMediaset i perché di questa scelta: “Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell’allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Balotelli: “In serie A nessuno più forte di me”

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Balotelli OPENS UP to Ocho on the Racism He Faced in Serie A

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