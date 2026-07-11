Mario Balotelli si prepara a disputare la sua prima stagione completa con l’Al Ittifaq, dopo aver raggiunto il club a gennaio con 14 presenze e 6 gol. L’attaccante, che compirà 36 anni ad agosto, ha spiegato di sentirsi bene nel nuovo ambiente e di ritenere il progetto interessante, sottolineando che la squadra ha possibilità di crescita. Ha inoltre commentato la sua carriera, affermando di essere il più forte in Serie A e di ritenere triste che il suo gol sia stato l’ultimo segnato dalla nazionale ai Mondiali.

Mario Balotelli si appresta a iniziare la prima stagione completa all'Al Ittifaq, dove era arrivato lo scorso gennaio (14 presenze e 6 gol). L'attaccante, 36 anni ad agosto, ha raccontato in esclusiva a SportMediaset i perché di questa scelta: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi". Sarà un Balo-bis pure in campo perché, per la prima volta in squadre ufficiali, potrà giocare col fratello Enock: "Fisicamente è un animale, farà bene. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Balotelli: "Nessuno più forte di me in Serie A. Triste che il mio gol sia l'ultimo azzurro ai Mondiali"

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