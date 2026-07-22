Al Bioparco Vita da Pacos (via Butrigo 16, Roncosambaccio) è arrivato il circo Paniko, una delle più importanti realtà italiane di circo contemporaneo e teatro viaggiante. "Il circo Paniko – racconta Luigi, musicista professionista – è un collettivo artistico culturale di oltre 30 soggetti che, in base agli spettacoli, si muove in gruppi di 1012 persone. Lo spettacolo ‘Cabaret Paniko’, in scena da Pacos, ogni sera è diverso perchè prevede la partecipazione del pubblico e, come ogni performance artistica, dal pubblico stesso viene modulata". Per oltre una settimana, da venerdì prossimo al 2 agosto il pubblico potrà partecipare a spettacoli circensi, cabaret, concerti, laboratori e momenti di incontro tra artisti e comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al bioparco Vita da Pacos arriva lo show del Circo Paniko

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lamezia Terme: arriva il grande show di successo del Circo Paolo OrfeiA Lamezia Terme si terrà il nuovo spettacolo del Circo Paolo Orfei, rinomato per la sua tradizione nel settore circense.

Leggi anche: A Catanzaro Lido l’eccezionale show del Circo Paolo Orfei