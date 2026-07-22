Al bioparco Vita da Pacos arriva lo show del Circo Paniko
Al Bioparco Vita da Pacos si tiene lo spettacolo del Circo Paniko, una delle principali compagnie di circo contemporaneo in Italia. L'evento si svolge presso la sede in via Butrigo 16, Roncosambaccio. Il Circo Paniko è riconosciuto come una delle realtà più importanti nel settore del teatro viaggiante. La performance è arrivata nel parco, attirando visitatori interessati allo show.
Al Bioparco Vita da Pacos (via Butrigo 16, Roncosambaccio) è arrivato il circo Paniko, una delle più importanti realtà italiane di circo contemporaneo e teatro viaggiante. "Il circo Paniko – racconta Luigi, musicista professionista – è un collettivo artistico culturale di oltre 30 soggetti che, in base agli spettacoli, si muove in gruppi di 1012 persone. Lo spettacolo ‘Cabaret Paniko’, in scena da Pacos, ogni sera è diverso perchè prevede la partecipazione del pubblico e, come ogni performance artistica, dal pubblico stesso viene modulata". Per oltre una settimana, da venerdì prossimo al 2 agosto il pubblico potrà partecipare a spettacoli circensi, cabaret, concerti, laboratori e momenti di incontro tra artisti e comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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