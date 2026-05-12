Lamezia Terme | arriva il grande show di successo del Circo Paolo Orfei

A Lamezia Terme si terrà il nuovo spettacolo del Circo Paolo Orfei, rinomato per la sua tradizione nel settore circense. L’evento prevede numeri di acrobazia, clown e animali addestrati, attirando il pubblico locale e non solo. La manifestazione si svolgerà presso una struttura dedicata, con ingressi previsti nelle prossime settimane. La data esatta e gli orari sono ancora in via di definizione.

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Arriva a Lamezia Terme, l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, in pista i giganti, con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dal 15 al 24 maggio g randi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Gli elefanti rappresentano uno dei momenti più spettacolari e scenografici dello spettacolo, la presenza imponente e affascinante che cattura subito l’attenzione, un attrazione unica, pensata per stupire il pubblico di tutte le età.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lamezia Terme: arriva il grande show di successo del Circo Paolo Orfei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arriva a Reggio Calabria il grande show di successo del circo Paolo OrfeiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... A Rende il grande show di successo del Circo Paolo OrfeiArriva a Rende, unica tappa nella provincia di Cosenza l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “... Argomenti più discussi: Il Giro d’Italia sbarca in Calabria: atterrata a Lamezia la carovana rosa; Il Maggio dei Libri a Lamezia Terme; Arriva il Giro d’Italia, scuole chiuse a Lamezia; Sono 4 i voli in arrivo da Sofia a Lamezia Terme programmati in serata per l’arrivo del Giro D’Italia in Calabria. L’IC Ardito-Don Bosco di Lamezia Terme vince il concorso Due Mari per il Mare – No More Plastic Bags x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit Lamezia, il 12 maggio la presentazione di Anime sospese nell’ombra di Francesco GarofaloLamezia Terme - Anime sospese nell’ombra arriva a Lamezia Terme. Martedì 12 maggio 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale Oreste ... lametino.it