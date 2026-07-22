Akor Adams è ufficialmente un giocatore del Venezia, proveniente dal Siviglia. Il trasferimento è stato confermato attraverso un comunicato ufficiale, senza dettagli sui termini economici. L’attaccante nigeriano si unisce alla rosa del club in vista della prossima stagione di Serie A. Si tratta di un acquisto considerato rilevante dal punto di vista sportivo per il club, che si prepara alla nuova campagna nel massimo campionato italiano.

Akor Adams è un nuovo giocatore del Venezia, nuovo rinforzo per la Serie A: il comunicato ufficiale e le cifre del trasferimento dell’attaccante. Il Venezia piazza un altro colpo importante in vista della nuova stagione in Serie A. Il club arancioneroverde ha ufficializzato l’arrivo di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 acquistato a titolo definitivo dal Siviglia. Un’operazione di grande peso per la società lagunare, che continua a muoversi con decisione sul mercato dopo la promozione. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La trattativa è stata lunga e articolata, con il direttore sportivo Filippo Antonelli volato in Spagna per definire gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Akor Adams al Venezia, colpo storico dal Siviglia: ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano

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AKOR ADAMS: CHE BESTIA DI ATTACCANTE! | ANALISI TECNICA COMPLETA

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