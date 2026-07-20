Calciomercato Venezia è fatta per Akor Adams | domani l’arrivo in città poi il ritiro a Falcade Novità importanti

Notizia in breve

Il Venezia ha concluso l’accordo per l’ingaggio di Akor Adams. Domani il giocatore arriverà in città e si fermerà a Falcade per il ritiro. La trattativa si è chiusa con successo e il calciatore si unirà al ritiro della squadra. La firma è stata ufficializzata e il trasferimento è ormai definito. Adams si unirà ai compagni nel ritiro in montagna, in preparazione alla prossima stagione di Serie A.