Calciomercato Venezia è fatta per Akor Adams | domani l’arrivo in città poi il ritiro a Falcade Novità importanti
Il Venezia ha concluso l’accordo per l’ingaggio di Akor Adams. Domani il giocatore arriverà in città e si fermerà a Falcade per il ritiro. La trattativa si è chiusa con successo e il calciatore si unirà al ritiro della squadra. La firma è stata ufficializzata e il trasferimento è ormai definito. Adams si unirà ai compagni nel ritiro in montagna, in preparazione alla prossima stagione di Serie A.
Calciomercato Venezia, è stato trovato l’accordo per l’arrivo di Akor Adams: dall’arrivo in città al ritiro a Falcade. Tutti i dettagli. Il calciomercato del Venezia mette a segno un colpo di fondamentale importanza per il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A. Al termine di una lunga e complessa trattativa condotta con il Siviglia, il club arancioneroverde è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: si tratta di Akor Adams, pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo tesserato della società veneta. Un innesto di spessore per la formazione neopromossa, decisa a presentarsi al massimo campionato con una rosa altamente competitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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