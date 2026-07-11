Chi è Akor Adams l’attaccante nigeriano nuovo obiettivo del Venezia

Akor Adams, attaccante nigeriano, è attualmente nel mirino del Venezia. Nato in Nigeria, si è trasferito in Norvegia, dove ha iniziato la carriera, poi ha giocato in Francia e in Spagna. Ora, il suo nome è tra i possibili acquisti del club italiano. La sua esperienza comprende diverse squadre e campionati europei, con una presenza significativa in attacco.

Chi è Akor Adams, il centravanti nigeriano che il Venezia ha scelto come nuovo obiettivo di calciomercato. La storia di Akor Adams è un viaggio che attraversa continenti e culture: dalla Nigeria ai fiordi norvegesi, passando per la Francia e la Liga, fino ad approdare ora in Italia. Un percorso costruito lontano dai riflettori, passo dopo passo, grazie a un mix di forza fisica, velocità e istinto del gol che gli ha spalancato le porte del calcio europeo. La prossima tappa sarà il Venezia, che ha scelto il classe 2000 per rinforzare un reparto offensivo già arricchito dall’arrivo di Albion Rrahmani. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le origini e la crescita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Akor Adams after scoring 2 goals in Sevilla return

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