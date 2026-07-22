Aidem Albi illustrati AS 26 27 | come sceglierli per arrivare a settembre con una proposta di letture già organizzata Corso online accreditato MIM

È stato avviato un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. Il percorso mira a fornire strumenti per scegliere consapevolmente albi illustrati e libri illustrati, utili per supportare l'insegnamento innovativo, la progettazione di unità didattiche e l'organizzazione di laboratori creativi. Il corso aiuta a preparare un piano di letture già definito in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado nella scelta consapevole di albi e libri illustrati come strumenti di supporto per la didattica innovativa, la progettazione di unità didattiche coinvolgenti, l’attivazione di percorsi di apprendimento, laboratori e atelier creativi. Gli albi illustrati non sono solo semplici libri con . L'articolo (Aidem) Albi illustrati AS 2627: come sceglierli per arrivare a settembre con una proposta di letture già organizzata (Corso online accreditato MIM) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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