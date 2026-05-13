Aidem Dall’AI alla gamification | strategie pratiche per una didattica più coinvolgente Corso pratico online accreditato MIM
È stato annunciato un corso online di formazione pratico, progettato per docenti e operatori scolastici, che si svolge in modalità asincrona e prevede un approccio pratico all’applicazione della gamification in ambito educativo. Il percorso mira a mostrare come integrare le tecniche di gioco e l’uso dell’intelligenza artificiale per rendere le lezioni più coinvolgenti e stimolanti. Il corso è stato accreditato dal Ministero dell’Istruzione come attività di formazione continua.
Corso online di formazione pratica in modalità asincrona (e-Seminar), strutturato per applicare la Gamification a scuola, sfruttando il potenziale trasversale dell’Intelligenza Artificiale (IA) come acceleratore per favorire l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti. Coinvolgere gli studenti, oggi, è una delle sfide più complesse per chi insegna.La difficoltà nel mantenere alta l’attenzione, la necessità di personalizzare gli apprendimenti e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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