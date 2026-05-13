Aidem Dall’AI alla gamification | strategie pratiche per una didattica più coinvolgente Corso pratico online accreditato MIM

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un corso online di formazione pratico, progettato per docenti e operatori scolastici, che si svolge in modalità asincrona e prevede un approccio pratico all’applicazione della gamification in ambito educativo. Il percorso mira a mostrare come integrare le tecniche di gioco e l’uso dell’intelligenza artificiale per rendere le lezioni più coinvolgenti e stimolanti. Il corso è stato accreditato dal Ministero dell’Istruzione come attività di formazione continua.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Corso online di formazione pratica in modalità asincrona (e-Seminar), strutturato per applicare la Gamification a scuola, sfruttando il potenziale trasversale dell’Intelligenza Artificiale (IA) come acceleratore per favorire l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti. Coinvolgere gli studenti, oggi, è una delle sfide più complesse per chi insegna.La difficoltà nel mantenere alta l’attenzione, la necessità di personalizzare gli apprendimenti e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

(Aidem) Didattica inclusiva e AI: strumenti concreti per personalizzare l’apprendimento in classe (Corso pratico online accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per apprendere come personalizzare la didattica, creare materiali inclusivi e gestire classi eterogenee con...

(Aidem) Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA: corso pratico online per docenti (Accreditato MIM)Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web