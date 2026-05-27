Aidem Albi illustrati strumenti pratici per la didattica e i laboratori Come sceglierli? Corso online accreditato MIM

È stato avviato un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dedicato alla selezione di albi illustrati, strumenti pratici per la didattica e i laboratori. Il corso è rivolto a docenti di ogni livello e fornisce indicazioni su come scegliere queste risorse educative. La formazione mira a supportare gli insegnanti nelle decisioni relative all'uso di materiali didattici visivi.

Gli albi illustrati non sono solo semplici libri con immagini, ma rappresentano un potente strumento didattico, in grado di arricchire l’insegnamento e coinvolgere attivamente gli studenti di tutte le età. Tuttavia, la scelta degli albi illustrati di qualità e adatti alle diverse esigenze didattiche può rappresentare una sfida per i docenti. Per questo motivo è importante sviluppare competenze specifiche nella valutazione e nella selezione degli albi. Per rispondere concretamente a tutte queste esigenze, Professional Academy (AIDEM SRL) ha realizzato un pratico corso online dedicato all’utilizzo degli albi illustrati nella didattica. Si... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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