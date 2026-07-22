Agrigento rogo nel centro abitato | oltre 100 persone evacuate
Un incendio alimentato dal vento di Scirocco ha coinvolto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno costretto l’evacuazione di più di cento residenti, che sono stati fatti allontanare dalle loro case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora nota.
AGI - Un vasto incendio, alimentato dal vento di Scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, rendendo necessaria l' evacuazione precauzionale di oltre cento persone. L'intervento dei soccorsi e i punti critici. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco, affiancate da rinforzi provenienti dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, mentre sono entrati in azione anche i canadair della Forestale. Le operazioni sono concentrate in particolare per proteggere un deposito di ossigeno, la clinica "Ignazio Attardi", un distributore di carburante e uno stabilimento di fuochi d'artificio, ritenuti i punti più esposti al rischio. 🔗 Leggi su Agi.it
Incendio minaccia cittadina dell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone
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