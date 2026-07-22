Agrigento rogo nel centro abitato | oltre 100 persone evacuate

Notizia in breve

Un incendio alimentato dal vento di Scirocco ha coinvolto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno costretto l’evacuazione di più di cento residenti, che sono stati fatti allontanare dalle loro case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora nota.