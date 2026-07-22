Agrigento incendio minaccia cittadina | oltre 100 evacuati

Notizia in breve

Un incendio alimentato dal vento di scirocco si è esteso a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, portando all’evacuazione di oltre 100 persone. È stato chiuso un tratto della statale 118 per motivi di sicurezza. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio. La situazione è sotto monitoraggio, senza che siano stati ancora segnalati danni a strutture o persone.