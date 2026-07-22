Agrigento incendio minaccia cittadina | oltre 100 evacuati
Un incendio alimentato dal vento di scirocco si è esteso a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, portando all’evacuazione di oltre 100 persone. È stato chiuso un tratto della statale 118 per motivi di sicurezza. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio. La situazione è sotto monitoraggio, senza che siano stati ancora segnalati danni a strutture o persone.
Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, hanno raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina. Chiusa un tratto della statale 118. Il sindaco: “Situazione drammatica” Un vasto incendio sta mettendo in grave difficoltà il comune di Santo Stefano Quisquina, nell’entroterra ad Agrigento, dove le fiamme, spinte dal forte vento di scirocco, hanno raggiunto il centro abitato costringendo le autorità a disporre l’evacuazione preventiva di oltre 100 persone. L’emergenza si è aggravata nel corso della mattinata, con le fiamme che si sono avvicinate a diverse strutture considerate particolarmente sensibili. Tra queste ci sarebbero la clinica... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Incendio minaccia cittadina dell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone
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