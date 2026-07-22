Aggressione in una scuola | docente insultata e trascinata per i capelli dalla madre di un’alunna Lei ha 80 giorni di prognosi

Una docente è stata insultata e trascinata per i capelli dalla madre di un’alunna in una scuola dell’hinterland torinese. L’episodio si è verificato di recente e ha causato alla docente un periodo di prognosi di 80 giorni. La vicenda ha suscitato scalpore nel mondo scolastico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze legali.

Un episodio di violenza che sconvolge il mondo della scuola è avvenuto in questi giorni in un istituto scolastico di un comune dell’hinterland di Torino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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